Мнучин не исключил краха экономики США

Экономика США может рухнуть, если при отмене ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, проявлять чрезмерную медлительность. Об этом заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.

Глава Минфина США указал на то, что открывать экономику нужно безопасным образом, потому что существует угроза краха. Информацией об этом он поделился в эфире телеканала Fox News, передает Федеральное агентство новостей.

"Я считаю, что президент совершенно прав, говоря о наличии безопасного способа открытия экономики", - подчеркнул Мнучин.

Министр считает, что начинать процесс восстановления экономики следует с тех районов страны, где наблюдается невысокий уровень выявления случаев COVID-19. Нью-Йорк к таким регионам сейчас не относится.