Инфекционист Сапронов сообщил о быстрой скорости перехода COVID-19 в тяжелую стадию

Переход легкой формы коронавируса к тяжелой стадии может произойти за сутки, рассказал главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

Скорость перехода от легкой в средне-тяжелую и тяжелую формы коронавирусной инфекции является очень быстрой, заявил Сапронов. Он подчеркнул, что если утром пациент еще чувствует себя нормально, то вечером может оказаться на реанимационной койке. Врачи к стремительному развитию коронавируса нового типа не готовы, сообщил инфекционист.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве отмечал, что большинство погибших людей с коронавирусной инфекций не обратились своевременно к докторам. Эксперты просили обратить внимание, что коронавирус легко спутать с сезонной аллергией и ОРВИ.

Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции в России представлена на официальном портале стопкоронавирус.рф. По последним оперативным данным в Российской Федерации выявлено 242 271 случай коронавируса, 48 003 человека выздоровели, 2 212 умерли.