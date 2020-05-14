Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Инфекционист Сапронов сообщил о быстрой скорости перехода COVID-19 в тяжелую стадию

Инфекционист Сапронов сообщил о быстрой скорости перехода COVID-19 в тяжелую стадию

 Сбербанк рассказал о востребованности учителей в будущем

Сбербанк рассказал о востребованности учителей в будущем
NYT отказывается признавать публикацию о коронавирусе в РФ недостоверной

NYT отказывается признавать публикацию о коронавирусе в РФ недостоверной

 Рабинович рассказал, как МВФ вновь обманул Украину.

Рабинович рассказал, как МВФ вновь обманул Украину.
Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

 Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии

Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии
Инфекционист Сапронов сообщил о быстрой скорости перехода COVID-19 в тяжелую стадию

Инфекционист Сапронов сообщил о быстрой скорости перехода COVID-19 в тяжелую стадию

 Сбербанк рассказал о востребованности учителей в будущем

Сбербанк рассказал о востребованности учителей в будущем
NYT отказывается признавать публикацию о коронавирусе в РФ недостоверной

NYT отказывается признавать публикацию о коронавирусе в РФ недостоверной

 Рабинович рассказал, как МВФ вновь обманул Украину.

Рабинович рассказал, как МВФ вновь обманул Украину.
Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

 Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии

Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии
8:15   14 Мая 2020
Общество

Инфекционист Сапронов сообщил о быстрой скорости перехода COVID-19 в тяжелую стадию

Инфекционист Сапронов сообщил о быстрой скорости перехода COVID-19 в тяжелую стадию

Переход легкой формы коронавируса к тяжелой стадии может произойти за сутки, рассказал главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

Скорость перехода от легкой в средне-тяжелую и тяжелую формы коронавирусной инфекции является очень быстрой, заявил Сапронов. Он подчеркнул, что если утром пациент еще чувствует себя нормально, то вечером может оказаться на реанимационной койке. Врачи к стремительному развитию коронавируса нового типа не готовы, сообщил инфекционист. 

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве отмечал, что большинство погибших людей с коронавирусной инфекций не обратились своевременно к докторам. Эксперты просили обратить внимание, что коронавирус легко спутать с сезонной аллергией и ОРВИ.  

Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции в России представлена на официальном портале стопкоронавирус.рф. По последним оперативным данным в Российской Федерации выявлено 242 271 случай коронавируса, 48 003 человека выздоровели, 2 212 умерли.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#пандемия #сапронов #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...