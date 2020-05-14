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7:46   14 Мая 2020
Общество

Сбербанк рассказал о востребованности учителей в будущем

Сбербанк рассказал о востребованности учителей в будущем

Востребованными станут профессии, которые связаны с технологиями и наукой, при этом профессия учителя не потеряет своей актуальности. Об этом сообщила вице-президент, директор дивизиона Сбербанка "Цифровые образовательные платформы" Марина Ракова.

Потребность в учителях сохранится, так как эту профессию никогда не смогут заменить машины, отметила вице-президент. Востребованными станут направления в области технологии или науки. Например, инженер-робототехник, искусствовед по созданию артефактов в виртуальной реальности и многие другие, заявила РИА Новости Марина Ракова.

Специалисты Института прогрессивного образования 5 мая назвали профессии, которые будут востребованы на рынке труда после стабилизации с коронавирусной инфекцией. Особым спросом будут пользоваться антикризисные консультанты, по мнению экспертов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сбербанк #учителя #будущее #профессии

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