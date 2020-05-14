NYT отказывается признавать публикацию о коронавирусе в РФ недостоверной

Газета The New York Times (NYT), ранее опубликовавшая недостоверный материал о статистике распространения коронавируса в РФ, отказывается признавать его вбросом и настаивает на "правдивости".

Публикации о том, что власти РФ якобы "манипулируют" статистикой по числу выявленных случаев коронавируса, почти одновременно вышли в изданиях NYT и Financial Times. Российские власти, по данным Федерального агентства новостей, опровергли сведения, содержащиеся в данных материалах.

В Госдуме РФ попросили принять соответствующие меры к иностранным изданиям за вбросы, вплоть до лишения аккредитации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что от главных редакторов потребуют публикации опровержения дезинформации.

Вице-президент компании New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс выступила с заявлением о том, что материал в газете якобы был создан на данных, опубликованных официальным государственным ведомством. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

"Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются", - подчеркнула Роудс.

Американский президент Дональда Трамп ранее потребовал лишить NYT Пулитцеровской премии за серию антироссийских материалов. Он считает, что награда присуждена несправедливо.