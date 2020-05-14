Рабинович рассказал, как МВФ вновь обманул Украину.

Украина в очередной раз стала жертвой обмана Международного валютного фонда (МВФ). Соответствующее заявление сделал депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

Суть обмана со стороны МВФ, по словам Рабиновича, заключается в том, что фонд изменил правила выдачи кредита Украине. Он отметил, что кредит stand-by, предложенный МВФ, не предназначен на развитие страны.

"Нам по новой программе будут давать деньги только на выплату процентов, которые мы им должны. То есть нам будут давать деньги, чтобы мы тут же им отдали эти деньги", — заявил депутат в эфире телеканала NewsOne.

Рабинович назвал "разрушительной" программу партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа". Он считает, что она принесет стране лишь "разруху". Депутат обратил внимание, что Украина является единственной страной, которой МВФ уделяет так много внимания. Причина этого, по словам Рабиновича, заключается в том, что ни одно государство больше не позволит разрушать свою конституцию и не будет прогибаться под условия фонда, передает РИА Новости.