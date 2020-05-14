Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Инфекционист Кожевникова предупредила, что COVID-19 можно подхватить даже в перчатках

Инфекционист Кожевникова предупредила, что COVID-19 можно подхватить даже в перчатках

 Академик Колесников не исключил вакцинацию от коронавируса в РФ "военным путем"

Академик Колесников не исключил вакцинацию от коронавируса в РФ "военным путем"
Рабинович рассказал, как МВФ вновь обманул Украину.

Рабинович рассказал, как МВФ вновь обманул Украину.

 Депутат Старовойтов предложить уравнять ответственность чиновников и обычных граждан

Депутат Старовойтов предложить уравнять ответственность чиновников и обычных граждан
Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

 Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии

Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии
Инфекционист Кожевникова предупредила, что COVID-19 можно подхватить даже в перчатках

Инфекционист Кожевникова предупредила, что COVID-19 можно подхватить даже в перчатках

 Академик Колесников не исключил вакцинацию от коронавируса в РФ "военным путем"

Академик Колесников не исключил вакцинацию от коронавируса в РФ "военным путем"
Рабинович рассказал, как МВФ вновь обманул Украину.

Рабинович рассказал, как МВФ вновь обманул Украину.

 Депутат Старовойтов предложить уравнять ответственность чиновников и обычных граждан

Депутат Старовойтов предложить уравнять ответственность чиновников и обычных граждан
Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

 Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии

Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии
6:30   14 Мая 2020
Политика

Рабинович рассказал, как МВФ вновь обманул Украину.

Рабинович рассказал, как МВФ вновь обманул Украину.

Украина в очередной раз стала жертвой обмана Международного валютного фонда (МВФ). Соответствующее заявление сделал депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

Суть обмана со стороны МВФ, по словам Рабиновича, заключается в том, что фонд изменил правила выдачи кредита Украине. Он отметил, что кредит stand-by, предложенный МВФ, не предназначен на развитие страны.

"Нам по новой программе будут давать деньги только на выплату процентов, которые мы им должны. То есть нам будут давать деньги, чтобы мы тут же им отдали эти деньги", — заявил депутат в эфире телеканала NewsOne.

Рабинович назвал "разрушительной" программу партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа". Он считает, что она принесет стране лишь "разруху". Депутат обратил внимание, что Украина является единственной страной, которой МВФ уделяет так много внимания. Причина этого, по словам Рабиновича, заключается в том, что ни одно государство больше не позволит разрушать свою конституцию и не будет прогибаться под условия фонда, передает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#украина #мвф #рабинович

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...