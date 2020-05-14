Инфекционист Кожевникова предупредила, что COVID-19 можно подхватить даже в перчатках

Коронавирус нового типа можно подхватить даже при использовании перчаток, если трогать защищенными руками лицо. Об этом сообщила СМИ заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

Специалист напомнила, что на фоне пандемии коронавируса лучше свести все контакты к минимуму. Вирус передается от человека к человеку. Поэтому при общении с окружающими нужно использовать средства защиты. Однако возбудители инфекции могут оставаться как на руках, так и на перчатках, поэтому вытирать глаза и нос, а также касаться лица не следует, передает Пятый канал.

Инфекционист рассказала, что резиновые перчатки необходимо выбрасывать сразу же по приходу домой. Также она отметила, что после каждого посещения улицы тканевые перчатки нужно стирать в воде с мылом.

Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции в России представлена на официальном портале стопкоронавирус.рф. По последним оперативным данным в Российской Федерации выявлено 242 271 случай коронавируса, 48 003 человека выздоровели, 2 212 умерли.