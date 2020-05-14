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5:03   14 Мая 2020
Общество

Академик Колесников не исключил вакцинацию от коронавируса в РФ "военным путем"

Академик Колесников не исключил вакцинацию от коронавируса в РФ "военным путем"

Прививать россиян от коронавируса могут начать уже нынешней осенью. В этом случае вакцинация будет проходить "военным путем", заявил академик РАН Сергей Колесников.

Традиционное прививание от коронавирусной инфекции, по словам академика, может произойти только в конце этого года или в начале следующего. Ускорить вакцинацию можно, если избрать так называемый "военный путь".

Колесников объяснил, что "военный путь" будет означать то, что прививать начнут только тех, кто работает в очагах распространения COVID-19, а также людей, находящихся в группе риска. Информацией об этом поделилась "Парламентская газета".

"Если выберут его, тогда начать вакцинацию могут, условно говоря, осенью или в преддверии зимы", — подчеркнул академик.

Для традиционного прививания от коронавируса понадобится больше времени для разработки и больше мощности для создания вакцины на всю страну. Колесников убежден, что потребуется создать 70 миллионов доз. Вакцинация в этом случае начнется не раньше начала 2021 года.

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Автор: Борис Нестеров
#вакцинация #вакцина #колесников #коронавирус

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