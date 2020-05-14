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4:12   14 Мая 2020
Общество

Трамп заявил, что скучает по отправившемуся в самозоляцию Пенсу

Трамп заявил, что скучает по отправившемуся в самозоляцию Пенсу

Вице-президент США Майк Пенс отправился в самоизоляцию после обнаружения у его пресс-секретаря коронавируса. Американский президент Дональд Трамп, комментируя вынужденную разлуку, признался, что скучает по нему.

Глава Белого дома указал, что в настоящее время общается с вице-президентом по телефону. Информацией об этом он поделился с журналистами.

"Я не видел Майка Пенса, и я скучаю по нему",  признался Трамп.

Американский президент отметил, что Пенс не болен и чувствует себя хорошо. Результат его теста на коронавирус показал отрицательный результат.

Коронавирусная инфекция на этой неделе была выявлена у ряда сотрудников Белого дома. В администрации президента США после этого усилили меры предосторожности.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #трамп #пенс #самоизоляция #коронавирус

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