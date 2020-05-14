Депутат Старовойтов предложить уравнять ответственность чиновников и обычных граждан

Законопроект о декриминализации статьи об оскорблении власти рассмотрят в Госдуме. Исключение уголовной ответственности за оскорбление представителя власти уравняет права чиновников и граждан, считают авторы законопроекта.

Документ разработал заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, сообщает Федеральное агентство новостей. Политик отметил, что проект готов и ждет рассмотрения Верховного суда и правительства России.

Ответственность чиновника за оскорбление гражданина и гражданина за оскорбление чиновника сейчас в России разная. Депутат считает это несправедливым.

"...но считаю неправильным ситуацию, при которой чиновники отделываются штрафами, а обычных граждан судят по уголовной статье. Вполне достаточны меры наказания, предусмотренные КоАП РФ", — заявляет Старовойтов.

Депутат напомнил статьи Конституции РФ, где говорится о равенстве всех граждан перед судом. Любая дискриминация по признакам имущественного или должностного положения, расовой, национальной или религиозной принадлежности не допускаются.