Правительство РФ выделило авиакомпаниям 23,4 млрд рублей на возмещение убытков

Авиакомпании РФ получат от кабинета министров 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, которые возникли на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее постановление утвердило российское правительство.

Субсидию можно будет использовать на лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), операционную деятельность, зарплаты персоналу авиации (не менее 60% от общего объема субсидии), содержание имущества, а также на оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема).

Для получения субсидии отечественная авиакомпания должна предоставить в Федеральное агентство воздушного транспорта заявление с необходимым пакетом документов, пояснили в Министерстве транспорта РФ. В течение 20 рабочих дней после поступления заявления принимается итоговое решение.

В середине апреля президент Российской Федерации Владимир Путин поручил выделить более 23 млрд руб. в качестве экстренной поддержки авиакомпаний в условиях пандемии коронавируса. Позже глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что правительство утвердило правила распределения средств. Он пообещал, что выплаты начнутся "незамедлительно".