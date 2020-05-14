Роспотребнадзор перечислил изменения в работе школ из-за COVID-19

Коронавирус изменит режим работы школ РФ после их открытия. Появится ряд нововведений, к которым ученикам и учителям придется привыкнуть. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Расписание школьных занятий изменится. Дети из разных классов не смогут общаться друг с другом на переменах. В каждом классе, как отметили в Роспотребнадзоре, будет сокращено число обучающихся. Проведение массовых мероприятий будет запрещено. При входе в здание школы учащимся и педагогам будут измерять температуру. Кроме того, в учебных заведениях будут расставлены дозаторы с антисептиками для рук.

Занятия физкультурой будут в основном проводиться на открытом воздухе. Время пребывания школьников в спортивном зале сократят.