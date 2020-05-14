Трамп уступает Байдену 5% в предвыборной кампании на пост президента США

Действующий лидер США Дональд Трамп на 5% отстает от своего оппонента Джо Байдена в предвыборной гонке на пост президента. Американцы в вопросах здравоохранения и борьбы с коронавирусом больше доверяют бывшему вице-президенту и демократу Байдену.

Трамп уступает Байдену 5%, однако в "спорных" штатах его лидерство сохраняется. Из всех зарегистрированных избирателей по всей стране 51% поддерживает вице-президента, в то же время 46% предпочли бы действующего американского лидера. На "полях сражений" 52% предпочитают Трампа и 45% Байдена, сообщает "Газета.ru".

По данным статистики, Трампу отдает предпочтение белое население США со среднем достатком и молодые граждане, а его сопернику — женщины, темнокожие люди и жители старше 45 лет. Общее количество респондентов, негативно относящихся к Дональду Трампу — 55%, к Джо Байдену — 46%.