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Трамп уступает Байдену 5% в предвыборной кампании на пост президента США

Трамп уступает Байдену 5% в предвыборной кампании на пост президента США

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1:48   14 Мая 2020
Политика

Трамп уступает Байдену 5% в предвыборной кампании на пост президента США

Трамп уступает Байдену 5% в предвыборной кампании на пост президента США

Действующий лидер США Дональд Трамп на 5% отстает от своего оппонента Джо Байдена в предвыборной гонке на пост президента. Американцы в вопросах здравоохранения и борьбы с коронавирусом больше доверяют бывшему вице-президенту и демократу Байдену.

Трамп уступает Байдену 5%, однако в "спорных" штатах его лидерство сохраняется. Из всех зарегистрированных избирателей по всей стране 51% поддерживает вице-президента, в то же время 46% предпочли бы действующего американского лидера. На "полях сражений" 52% предпочитают Трампа и 45% Байдена, сообщает "Газета.ru".

По данным статистики, Трампу отдает предпочтение белое население США со среднем достатком и молодые граждане, а его сопернику — женщины, темнокожие люди и жители старше 45 лет. Общее количество респондентов, негативно относящихся к Дональду Трампу — 55%, к Джо Байдену — 46%.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #байден #трамп

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