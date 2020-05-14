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 Захарова назвала условие для сохранения аккредитации попавшихся на вбросах о COVID-19 СМИ

Захарова назвала условие для сохранения аккредитации попавшихся на вбросах о COVID-19 СМИ
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0:58   14 Мая 2020
Политика

Захарова назвала условие для сохранения аккредитации попавшихся на вбросах о COVID-19 СМИ

Захарова назвала условие для сохранения аккредитации попавшихся на вбросах о COVID-19 СМИ

Западные СМИ, попавшиеся на вбросах о ситуации с COVID-19 в России, смогут сохранить аккредитацию. Для этого они должны будут выполнить определенное условие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идет об изданиях The Financial Times и The New York Times. Внешнеполитическое ведомство РФ недавно выразило намерение обратиться к их главным редакторам с призывом опровергнуть публикации, содержащие недостоверные сведения о коронавирусе.

Захарова указала, что дальнейшие шаги в отношении этих СМИ будут зависеть от того, станут ли они публиковать опровержение. Информацией этом представитель МИД РФ поделилась в эфире YouTube-канала "Соловьев.Live".

Сведения, содержащиеся в публикациях FT и NYT, ранее опровергла вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что Россия не манипулирует официальной статистикой о коронавирусе.

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Автор: Илья Романович
#захарова #мид рф #аккредитация #вбросы #коронавирус

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