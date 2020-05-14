Московский оперштаб объявил о смерти еще 58 человек с коронавирусом

Общее число умерших за время пандемии в столице с диагностированным COVID-19 достигло 1 290 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве.

Медики сообщили о 58 жертвах с положительным результатом тестов на коронавирсную инфекцию. Большинство пациентов имело сопутствующие заболевания.

Всего за прошедшие сутки в России было зафиксировано 10 028 случая COVID-19 в. Пациентов с подтвержденным коронавирусом больше всего в столице. На втором месте по числу выявленных случаев находится Московская область, на третьем — Санкт-Петербург.