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0:30   14 Мая 2020
Общество

Московский оперштаб объявил о смерти еще 58 человек с коронавирусом

Московский оперштаб объявил о смерти еще 58 человек с коронавирусом

Общее число умерших за время пандемии в столице с диагностированным COVID-19 достигло 1 290 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве.

Медики сообщили о 58 жертвах с положительным результатом тестов на коронавирсную инфекцию. Большинство пациентов имело сопутствующие заболевания.

Всего за прошедшие сутки в России было зафиксировано 10 028 случая COVID-19 в. Пациентов с подтвержденным коронавирусом больше всего в столице. На втором месте по числу выявленных случаев находится Московская область, на третьем — Санкт-Петербург.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #жертвы #коронавирус

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