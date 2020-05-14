ВТБ рассказал о госпитализированном с коронавирусом Соловьеве

Топ-менеджер ВТБ и глава совета директоров футбольного клуба "Динамо" Юрий Соловьев был госпитализирован с коронавирусом. Эти сведения подтвердили в пресс-службе банка.

Связь с первым заместителем председателя правления банка регулярно поддерживается, заявили в пресс-службе. Ему желают скорейшего выздоровления. Информацией об этом поделилось агентство "Компания".

В ВТБ 8 мая рассказали о том, что коронавирус был выявлен у 120 сотрудников. Большинство заболевших получают помощь врачей на дому. COVID-19 подозревают у еще нескольких десятков работников банка.

Большая часть сотрудников центрального офиса ВТБ была переведена на домашнюю работу. Соловьев в течение нескольких последних недель также работал удаленно.