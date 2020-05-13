Москва применила самую широкую программу поддержки бизнеса по сравнению с другими странами

Москва разработала собственную программу поддержки бизнеса, которая стала дополнением к федеральной. Это отличает российскую столицу от других столиц мира, рассказали эксперты международной консалтинговой компании Ernst&Young.

Нью-Йорк, например, бизнес которого сильно пострадал за время пандемии коронавируса, сначала открыл программу беспроцентных кредитов для малых предприятий, где количество работников не превышает ста человек. Однако вскоре власти вынуждены были остановить прием заявок, передает ТАСС.

Московская программа поддержки в отношении предприятий, особо пострадавших в период распространения COVID-19, состоит из трех этапов. Меры должны помочь бизнесу быстрее преодолеть трудное время и восстановить производство после окончания режима самоизоляции.

За два месяца после объявления пандемии Москва ввела в действие три антикризисных пакета. Они помогут предприятиям подобрать индивидуальный набор инструментов. Дополнительные меры в отдельных городах обычно не разрабатываются в других государствах, объяснили эксперты.

Более 370 столичных предприятий начали работу 12 мая. Возобновление производства будет происходить поэтапно. Мэр Москвы Сергей Собянин уже снял ограничительные меры с автопрома, легкой промышленности и машиностроения. Но окончательное решение о начале работы будет принимать руководство каждой компании отдельно.