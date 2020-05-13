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22:12   13 Мая 2020
Политика

Депутат Госдумы РФ Дорохин предложил объединить Тюменскую область с ЯНАО и ХМАО

Депутат Госдумы РФ Дорохин предложил объединить Тюменскую область с ЯНАО и ХМАО

Тюменская область может объединится с ЯНАО и ХМАО в 2021 году, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

Подобная инициатива уже рассматривалась ранее, однако широких обсуждений по этому вопросу не проводилось, передает РИА Новости слова Дорохина. Депутат заявил, что регион всегда именовался Большой Тюменской областью, причем значение этого понятия известно всем, добавил он. В свете этого, считает Дорохин, вопрос об объединении Тюменской области с Ямало-Ненецким автономным округом и Ханты-Мансийским автономным округом вновь должен стать предметом обсуждения. Депутат отметил, что эта инициатива может быть вынесена на всеобщее голосование уже в 2021 году.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #янао #хмао #тюменская область

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