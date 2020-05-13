Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москва применила самую широкую программу поддержки бизнеса по сравнению с другими странами

Москва применила самую широкую программу поддержки бизнеса по сравнению с другими странами

 Песков рассказал о своем самочувствии при двусторонней пневмонии

Песков рассказал о своем самочувствии при двусторонней пневмонии
Депутат Госдумы РФ Дорохин предложил объединить Тюменскую область с ЯНАО и ХМАО

Депутат Госдумы РФ Дорохин предложил объединить Тюменскую область с ЯНАО и ХМАО

 ЕП принял соглашение об упрощении визового режима ЕС и Белоруссии

ЕП принял соглашение об упрощении визового режима ЕС и Белоруссии
Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

 Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии

Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии
Москва применила самую широкую программу поддержки бизнеса по сравнению с другими странами

Москва применила самую широкую программу поддержки бизнеса по сравнению с другими странами

 Песков рассказал о своем самочувствии при двусторонней пневмонии

Песков рассказал о своем самочувствии при двусторонней пневмонии
Депутат Госдумы РФ Дорохин предложил объединить Тюменскую область с ЯНАО и ХМАО

Депутат Госдумы РФ Дорохин предложил объединить Тюменскую область с ЯНАО и ХМАО

 ЕП принял соглашение об упрощении визового режима ЕС и Белоруссии

ЕП принял соглашение об упрощении визового режима ЕС и Белоруссии
Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

 Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии

Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии
22:04   13 Мая 2020
Политика

ЕП принял соглашение об упрощении визового режима ЕС и Белоруссии

ЕП принял соглашение об упрощении визового режима ЕС и Белоруссии

Соглашение подразумевает осуществление обратного приема граждан, которые не отвечают правилам легальности на территориях друг друга. Документ был поддержан большинством голосов.

Голосование проходило в онлайн-формате на пленарной сессии Европейского парламента. За соглашение Евросоюза и Белоруссии об упрощении визового режима высказались 634 евродепутата, что составило большинство. Еще 48 депутатов выступили против, а четверо заняли нейтральную позицию и воздержались от голосования.

За документ о реадмиссии выступили 560 депутатов, 117 голосов были против, а еще 13 членов ЕП воздержались. Об этом передает ТАСС.

Белорусский лидер Александр Лукашенко месяц назад одобрил соглашение с ЕС об упрощении визового режима. Документ включает в себя предложение о взаимном снижении визового сбора с 60 до 35 евро, а также увеличение срока пребывания до 180 дней в году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#евросоюз #европарламент #белоруссия #визовый режим

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...