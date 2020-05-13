ЕП принял соглашение об упрощении визового режима ЕС и Белоруссии

Соглашение подразумевает осуществление обратного приема граждан, которые не отвечают правилам легальности на территориях друг друга. Документ был поддержан большинством голосов.

Голосование проходило в онлайн-формате на пленарной сессии Европейского парламента. За соглашение Евросоюза и Белоруссии об упрощении визового режима высказались 634 евродепутата, что составило большинство. Еще 48 депутатов выступили против, а четверо заняли нейтральную позицию и воздержались от голосования.

За документ о реадмиссии выступили 560 депутатов, 117 голосов были против, а еще 13 членов ЕП воздержались. Об этом передает ТАСС.

Белорусский лидер Александр Лукашенко месяц назад одобрил соглашение с ЕС об упрощении визового режима. Документ включает в себя предложение о взаимном снижении визового сбора с 60 до 35 евро, а также увеличение срока пребывания до 180 дней в году.