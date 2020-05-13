Песков рассказал о своем самочувствии при двусторонней пневмонии

Двустороннюю пневмонию диагностировали у пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова.

Никаких симптомов у него не было в первый день, далее началась температура чуть выше 37 градусов, сообщил Песков "Коммерсанту". Также он добавил, что у его жены температура тела была еще выше, чем у него.

В данный момент из дома лечатся с пневмонией, если она, например, односторонняя, отметил пресс-секретарь президента России. Он подчеркнул, что когда она двусторонняя, то выбора нет и приходится лечиться в больнице.

Начинается гормональный шторм и иммунная система пытается победить вирус. И вместе с этим вирус начинает "пожирать" легкие. Отсюда возникает эффект "матового стекла", рассказал Дмитрий Песков. Он отметил, что это может привести к тромбозу легких.