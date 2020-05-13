Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков рассказал о своем самочувствии при двусторонней пневмонии

Песков рассказал о своем самочувствии при двусторонней пневмонии

 Климатолог Кокорин предупредил россиян о ежегодных погодных аномалиях

Климатолог Кокорин предупредил россиян о ежегодных погодных аномалиях
Суд в Крыму возобновил дело о зверствах нацистов на полуострове во времена ВОВ

Суд в Крыму возобновил дело о зверствах нацистов на полуострове во времена ВОВ

 Российский посол в США раскритиковал послание Украины ветеранам СССР

Российский посол в США раскритиковал послание Украины ветеранам СССР
Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

 Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии

Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии
Песков рассказал о своем самочувствии при двусторонней пневмонии

Песков рассказал о своем самочувствии при двусторонней пневмонии

 Климатолог Кокорин предупредил россиян о ежегодных погодных аномалиях

Климатолог Кокорин предупредил россиян о ежегодных погодных аномалиях
Суд в Крыму возобновил дело о зверствах нацистов на полуострове во времена ВОВ

Суд в Крыму возобновил дело о зверствах нацистов на полуострове во времена ВОВ

 Российский посол в США раскритиковал послание Украины ветеранам СССР

Российский посол в США раскритиковал послание Украины ветеранам СССР
Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

 Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии

Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии
21:24   13 Мая 2020
Общество

Песков рассказал о своем самочувствии при двусторонней пневмонии

Песков рассказал о своем самочувствии при двусторонней пневмонии

Двустороннюю пневмонию диагностировали у пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова.

Никаких симптомов у него не было в первый день, далее началась температура чуть выше 37 градусов, сообщил Песков "Коммерсанту". Также он добавил, что у его жены температура тела была еще выше, чем у него.

В данный момент из дома лечатся с пневмонией, если она, например, односторонняя, отметил пресс-секретарь президента России. Он подчеркнул, что когда она двусторонняя, то выбора нет и приходится лечиться в больнице.

Начинается гормональный шторм и иммунная система пытается победить вирус. И вместе с этим вирус начинает "пожирать" легкие. Отсюда возникает эффект "матового стекла", рассказал Дмитрий Песков. Он отметил, что это может привести к тромбозу легких.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#песков #пневмония #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...