Климатолог Кокорин предупредил россиян о ежегодных погодных аномалиях

Россию ежегодно ожидают погодные аномалии, сообщил директор климатической программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

Как заявляет ученый, их проявление возможно не только в температурных значениях, но и в осадках и ветрах. Кокорин отметил, что аномалии будут разнообразными, при этом их станет больше и они начнут проявляться чаще, пояснил он телеканалу "360".

Специалист отметил, что основной причиной изменений являются необычные вариации климата, которые стоят в одном ряду антропогенным влиянием. Это приводит к тому, что с юга поступает больше жаркого воздуха, а с севера — холодного. По словам ученых, частота и сила аномалий будет увеличиваться.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что предстоящее лето в России будет неоднозначным. Жителей ожидает резкое изменение жаркой погоды на холодную, сообщает "ФедералПресс".