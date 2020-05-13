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21:01   13 Мая 2020
Политика

Суд в Крыму возобновил дело о зверствах нацистов на полуострове во времена ВОВ

Суд в Крыму возобновил дело о зверствах нацистов на полуострове во времена ВОВ

Верховный суд республики Крым отменил постановление о прекращении уголовного дела о массовых зверствах нацистов на полуострове. Об этом сообщает "Интерфакс". 

По данным агентства, суд отменил ходатайство о прекращении уголовного дела, которое было подано старшим следователем УКГБ при Совете министров Украинской ССР по Крымской области полковника Башмакова. Об этом 13 мая сообщает РИА Новости.

Дело было возбуждено более 50 лет назад — в 1969 году. Сотрудники следственных органов провели большое расследование, допросив сотни свидетелей и обвиняемых, а также присутствуя на множествах осмотров и опознаний. В результате дело было закрыто.

Ранее сообщалось, что СК установил новые эпизоды преступлений нацистов на полуострове во времена Великой Отечественной войны. Сыщики установили участников преступлений и нашли жертв. Эти данные не были зафиксированы в итоговых процессуальных документах советского следствия.

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Автор: Ирина Большунова
#суд #крым #нацисты

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