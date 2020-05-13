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20:57   13 Мая 2020
Общество

ВЦИОМ: обращение Путина от 11 мая понравилось 75% зрителей

ВЦИОМ: обращение Путина от 11 мая понравилось 75% зрителей

Опрос граждан по последнему обращению президента Владимира Путина провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Согласно результатам исследования, 70% россиян следили за выступлением или узнавали основные идеи его речи из новостей.

Большинство россиян поддерживает представленные главой государства меры. Наибольший отклик у граждан нашло распоряжение о введении разовых выплат в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет. Это поддержало 95% опрошенных, сообщает ВЦИОМ.

Большинство (93%) россиян оценило двукратное повышение минимального размера пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан. Выплаты по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет в семье одобрили 92% опрошенных. В целом 81% россиян считает обозначенные Путиным меры поддержки значимыми для населения.

Согласно одному из более ранних опросов ВЦИОМ, большинство граждан РФ уверены в том, что День Победы — это общий праздник для жителей России. Проводить минуту молчания считают необходимым 94% граждан. Акция "Бессмертный полк" должна транслироваться на телевидении, в этом уверены 82% опрошенных.

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Автор: Яна Либерман
#россия #опрос #вциом

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