Военный атташе Украины в США Борис Кременский обратился к местным ветеранам СССР с посланием, в котором призвал защищать украинский суверенитет от "агрессии" РФ. Это сообщение раскритиковал российский посол в США Анатолий Антонов.

Антонов отметил, что о послании Кременского в российском посольстве узнали от возмущенных ветеранов и их родственников. Российский дипломат назвал ситуацию трагикомичной, потому что представитель Киева в своем обращении процитировал народного комиссара иностранных дел Советского Союза Вячеслава Молотова.

По словам Антонова, любые попытки Киева ассоциировать победу над фашизмом с конфликтом внутри страны, который продолжается с 2014 года (речь идет о Донбассе — Прим. ред.), являются циничными. Российский посол напомнил, что ВСУ почти каждый день обстреливают мирных граждан, в том числе ветеранов, которые проживают в ДНР и ЛНР.

Дипломат считает, что случившееся стало очередной попыткой Украины встроиться в число тех, кто сравнивает СССР с гитлеровской Германией, необоснованно возлагая на страну ответственность за начало Второй мировой войны. Эти люди забывают о том, сколько человек потерял Советский Союз ради победы над фашизмом и освобождения Европы.

Антонов подчеркнул, что, несмотря на то, что отдельные представители Украины вновь попытались сделать из РФ врага, наша страна никогда не относилась и не рассматривала украинцев как угрозу. Дипломат заявил, что украинцы являются братьями для россиян.