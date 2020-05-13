Медики Подмосковья отреагировали на недостоверную информацию о работе медучреждений

Киноленту о работе подмосковных медицинских учреждений во время пандемии коронавируса выпустила телеведущая и автор YouTubе-канала Ирина Шихман.

Достоверна ли та ситуация в больницах, которая была показана в фильме, выясняли журналисты канала "360". В фильме показано, что одна из героинь, заведующая отделением трансфузиологии Реутовской больницы Ирина Васькянина, якобы пожаловалась на то, что в медучреждении поставили перегородки. Впоследствии выяснилось, что таким способом руководство отделяет "чистую" зону от "грязной".

Врачи якобы опасаются потерять свои места и рассказывают о том, чего на самом деле нет, об этом авторы фильма о подмосковных больницах заявили, демонстрируя кадры Пушкинской районной больницей имени Розанова. Здания, которое оказались в кадре, на самом деле не имеют отношения к подмосковной больнице, заявили представители медицинского учреждения.

Ивантеевскую центральную городскую больницу авторы фильма также упомянули в своей работе. Они продемонстрировали облупленное здание, куда заносят средства индивидуальной защиты. При этом в данном помещении, которое показано в ролике, никакая помощь гражданами не оказывается, отметили в Минздраве Московской области.