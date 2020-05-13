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20:31   13 Мая 2020
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Умер экс-глава Лиги арабских государств Шедли Клиби

Умер экс-глава Лиги арабских государств Шедли Клиби

В возрасте 94 лет ушел из жизни бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Шедли Клиби. Об этом сообщает издание Jeune Afrique.

Смерть застала политика в его резиденции в пригороде тунисской столицы Карфагене, передает RT.

Президент Туниса Каис Саид уже выразил соболезнования родным Шедли Клиби, отмечает Agence Tunis Afrique Presse.

Шедли Клиби занимал пост генсека Лиги арабских государств в период с 1979 по 1990 год.

На данный момент пост генерального секретаря ЛАГ занимает бывший министр иностранных дел Египта Ахмед Абу аль-Гейт, который был назначен на должность в 2016 году.

Лига арабских государств — международная организация, в которую входят 18 арабоязычных государств, Палестина и три мусульманские страны Восточной Африки (Джибути, Коморы и Сомали), тесно связанные с арабским миром.

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Автор: Борис Нестеров
#смерть #лаг

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