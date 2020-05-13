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20:25   13 Мая 2020
Политика

Госдума призвала МИД РФ принять меры к опубликовавшим фейки о COVID-19 иноСМИ

Госдума призвала МИД РФ принять меры к опубликовавшим фейки о COVID-19 иноСМИ

Американские издания New York Times и Financial Times опубликовали фейковые статьи о коронавирусе в России. Госдума попросила МИД России принять соответствующие меры вплоть до лишения их журналистской аккредитации в России.

Об этом сообщает РИА Новости. Иностранные средства массовой информации распространяют фейки о заниженной статистике смертности среди пациентов с коронавирусной инфекцией в России. Таким образом они хотят переключить внимание своих граждан на ситуации, которые происходят в других странах. Вместо того, чтобы изучать российский опыт борьбы с COVID-19, западные СМИ придумали очередной антироссийский фейк.

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Автор: Илья Романович
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