Самонкин заявил, что Ливан разделяет планы Асада по урегулированию сирийского конфликта

Ливан признает сирийское правительство во главе с президентом Башаром Асадом, а также поддерживает его планы по урегулированию ситуации в стране, заявил политолог Юрий Самонкин.

По словам политолога, эти факторы поспособствуют возобновлению дружеских отношений между странами, что положительно скажется на Сирии, пишет Федеральное агентство новостей.

Самонкин отметил, что сирийцы нуждаются в союзных государствах для сотрудничества в восстановлении системы здравоохранения и для борьбы с COVID-19.

Взаимодействия с Ливаном также позволят Сирии укрепить свои позиции на Ближнем Востоке и противодействовать внешним вторжениям со стороны Израиля, США и Турции.