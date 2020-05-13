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20:21   13 Мая 2020
Политика

Самонкин заявил, что Ливан разделяет планы Асада по урегулированию сирийского конфликта

Самонкин заявил, что Ливан разделяет планы Асада по урегулированию сирийского конфликта

Ливан признает сирийское правительство во главе с президентом Башаром Асадом, а также поддерживает его планы по урегулированию ситуации в стране, заявил политолог Юрий Самонкин.

По словам политолога, эти факторы поспособствуют возобновлению дружеских отношений между странами, что положительно скажется на Сирии, пишет Федеральное агентство новостей.

Самонкин отметил, что сирийцы нуждаются в союзных государствах для сотрудничества в восстановлении системы здравоохранения и для борьбы с COVID-19.

Взаимодействия с Ливаном также позволят Сирии укрепить свои позиции на Ближнем Востоке и противодействовать внешним вторжениям со стороны Израиля, США и Турции.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #асад #ливан

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