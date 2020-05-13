Песков заявил, что следовал всем мерам предосторожности на работе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выполнял все правила безопасности на работе, заявил официальный представитель Кремля.

Песков следовал всем необходимым мерам предосторожности при поездках на работу в свете пандемии COVID-19, сообщил он. Пресс-секретарь российского лидера рассказал, что в Кремле не проводятся большие совещания, так как для всех заседаний используется видеосвязь. Кроме того, все работники правительственного аппарата носят средства индивидуальной защиты и избегают посещений кабинетов друг друга, а вся документация обрабатывается специальными растворами. Однако, он подчеркнул, что коронавирус является очень опасным и легко распространяется, в связи с чем никто не застрахован от инфекции.