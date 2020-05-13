Украина продлила санкции против российских IT-компаний

Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил санкции, введенные против российских IT-компаний. Об этом сообщим секретарь ведомства Алексей Данилов.

Ограничения продлены для Mail.ru, Яндекса, а также российских социальных сетей. Данилов сообщил, что решение СНБО теперь должно быть одобрено президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предложил продлить на три года ограничительные меры по отношению к российским соцсетям "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также санкции затрагивают другие сервисы.