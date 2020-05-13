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19:36   13 Мая 2020
Общество

ФАН: либеральные СМИ дискредитируют власть, пользуясь лазейкой в законе о фейках

ФАН: либеральные СМИ дискредитируют власть, пользуясь лазейкой в законе о фейках

Оппозиционные российские СМИ научились обходить закон и теперь распространяют фейковую информацию о коронавирусе, ссылаясь на западные издания.

Согласно российскому законодательству, СМИ, которое публикует заведомо недостоверную информацию, должно быть оштрафовало по статье 13.15 КоАП РФ, а его главный редактор должен ответить перед судом по статье 207.1 УК РФ. Однако оппозиционные российские издания нашли "дыру" в законе и публикуют фейковые статьи со ссылкой на западные СМИ, что позволяет им избежать наказания.

Федеральное агентство новостей в своем материале привело несколько примеров таких изданий. Так, например известные "МБХ-медиа" беглого олигарха Михаила Ходорковского и "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова опубликовали ложные данные о количестве умерших с коронавирусной инфекцией в России. Оппозиционные СМИ сослались на статью британского издания Financial Times. При помощи таких "приемов" можно выпускать несколько "цитируемых" статей в сутки.

Либеральное издание Meduza опубликовало материал о том, что Россия по числу выявленных пациентов с диагнозом COVID-19 якобы занимает второе место в мире. В своей статье СМИ сослалось на статистику университета Джонса Хопкинса, чьи данные не раз подвергались сомнениям.

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Автор: Борис Нестеров
#сми #новости #фейки

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