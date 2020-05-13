Козак сообщил, что консультации по Украине в Берлине прошли успешно

Консультации по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, которые накануне прошли в Берлине, имели конструктивный характер, заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак.

Он отметил, что были достигнуты взаимные договоренности о дальнейших действиях на Украине, что даст стимул провести активные переговоры в "нормандском формате" и в контактной группе, пишет ТАСС.

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко ранее назвал конфликт на востоке Украины "тлеющим", так как он не решается уже на протяжении семи лет.

По словам Руденко, все события, связанные с Донбассом, можно было бы избежать, соблюдая Минские соглашения. Однако, Киев отказывается от диалога по этому поводу, а Донецкая и Луганская Народные Республики готовы к переговорам.