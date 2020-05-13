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19:22   13 Мая 2020
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Самонкин: Рашкин опускается до уровня отмороженного на голову Навального

Самонкин: Рашкин опускается до уровня отмороженного на голову Навального

Представители КПРФ игнорируют предписанные государством меры по самоизоляции, а также открыто смеются над решениями, которые российские власти обдуманно принимают для борьбы с коронавирусом.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин высмеял обращение президента Российской Федерации Владимира Путина. 11 мая глава государства анонсировал конец нерабочих дней и рассказал о том, какие меры власти будут оказывать для поддержки граждан. После этого Рашкин выложил мем в своем Twitter, посвященный принятым руководством страны решениям. Об этом сообщают журналисты издания Nation News.

Решим самоизоляции не помешал Рашкину выйти на улицы Москвы 9 мая. Вместе с однопартийцами они устроили массовое шествие, выкривая лозунги и размахивая флагами.

Политолог Юрий Самонкин напомнил, что в России применяются меры административного воздействия на тех, кто пытается нарушать режим и совершать призывы к проведению массовых мероприятий.

Если Рашкин и дальше продолжит насмехаться над принятыми правительством мерами и выступать перед широкой аудиторией с агитацией нарушать самоизоляцию, то скорее всего, по мнению политолога, он будет привлечен к ответственности по полной строгости закона. Самонкин также подчеркнул, что высмеивать ситуацию, сложившуюся в мире из-за пандемии, — ниже всякого человеческого достоинства. Такое может себе позволить только опустившийся "до уровня Навального", либерал, "отмороженный на голову".

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Автор: Борис Нестеров
#кпрф #рашкин

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