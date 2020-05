Запад смещает внимание своих граждан фейками о COVID-19 в России

Западные страны распространяют фейки о COVID-19 в РФ для отвлечения своих граждан от внутренних проблем, считают в МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало публикации в Financial Times и The New York Times о том, что в РФ якобы "занижается" количество случаев коронавируса, передает РИА Новости. В российском МИД выразили сожаление, что Запад пытается отвлечь своих граждан от внутренних проблем при помощи очередных фейковых "сенсаций" о ситуации в России, вместо того, чтобы подробнее ознакомиться с реальной обстановкой и принять во внимание российский опыт борьбы с COVID-19.