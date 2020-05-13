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19:18   13 Мая 2020
Политика

Запад смещает внимание своих граждан фейками о COVID-19 в России

Запад смещает внимание своих граждан фейками о COVID-19 в России

Западные страны распространяют фейки о COVID-19 в РФ для отвлечения своих граждан от внутренних проблем, считают в МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало публикации в Financial Times и The New York Times о том, что в РФ якобы "занижается" количество случаев коронавируса, передает РИА Новости. В российском МИД выразили сожаление, что Запад пытается отвлечь своих граждан от внутренних проблем при помощи очередных фейковых "сенсаций" о ситуации в России, вместо того, чтобы подробнее ознакомиться с реальной обстановкой и принять во внимание российский опыт борьбы с COVID-19.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #мид #запад #фейки #коронавирус #COVID-19

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