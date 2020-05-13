Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАН: либеральные СМИ дискредитируют власть, пользуясь лазейкой в законе о фейках

ФАН: либеральные СМИ дискредитируют власть, пользуясь лазейкой в законе о фейках

 Леонков: 5G может оказаться ловушкой США, как стеклянные бусы для индейцев

Леонков: 5G может оказаться ловушкой США, как стеклянные бусы для индейцев

Песков заявил, что следовал всем мерам предосторожности на работе

Песков заявил, что следовал всем мерам предосторожности на работе

 Украина продлила санкции против российских IT-компаний

Украина продлила санкции против российских IT-компаний
Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

 Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии

Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии
ФАН: либеральные СМИ дискредитируют власть, пользуясь лазейкой в законе о фейках

ФАН: либеральные СМИ дискредитируют власть, пользуясь лазейкой в законе о фейках

 Леонков: 5G может оказаться ловушкой США, как стеклянные бусы для индейцев

Леонков: 5G может оказаться ловушкой США, как стеклянные бусы для индейцев

Песков заявил, что следовал всем мерам предосторожности на работе

Песков заявил, что следовал всем мерам предосторожности на работе

 Украина продлила санкции против российских IT-компаний

Украина продлила санкции против российских IT-компаний
Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

 Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии

Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии
18:50   13 Мая 2020
Общество

Власти Свердловской области начнут постепенное послабление ограничительных мер с 19 мая

Власти Свердловской области начнут постепенное послабление ограничительных мер с 19 мая

Работа всех торговых центров и магазинов Свердловской области будет возобновлена с 19 мая.

Функционировать вновь начнут уличные кафе, торговые центры и магазины розничной торговли. Бизнесменам следует с вниманием относиться к предписанным мерам безопасности. Они должны будут проследить и за тем, чтобы на одного клиента приходилось не менее десяти квадратных метров пространства, заявил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.

Гражданам также будет вновь разрешено выходить на индивидуальные прогулки и заниматься спортом на улицах. Начиная с 19 мая для посетителей вновь откроются парки и скверы. При этом людям не следует забывать про социальную дистанцию. Увеличат и число дежурных групп в детских садах.

Ученые из России проводят испытания медикамента от COVID-19. "Фавипиравир" был признан эффективным после клинических текстов. У большинства принимавших его пациентов из контрольной группы уже на пятый день не было выявлено следов заболевания. Данными поделился глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитричев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #ограничения #самоизоляция #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...