Власти Свердловской области начнут постепенное послабление ограничительных мер с 19 мая

Работа всех торговых центров и магазинов Свердловской области будет возобновлена с 19 мая.

Функционировать вновь начнут уличные кафе, торговые центры и магазины розничной торговли. Бизнесменам следует с вниманием относиться к предписанным мерам безопасности. Они должны будут проследить и за тем, чтобы на одного клиента приходилось не менее десяти квадратных метров пространства, заявил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.

Гражданам также будет вновь разрешено выходить на индивидуальные прогулки и заниматься спортом на улицах. Начиная с 19 мая для посетителей вновь откроются парки и скверы. При этом людям не следует забывать про социальную дистанцию. Увеличат и число дежурных групп в детских садах.

Ученые из России проводят испытания медикамента от COVID-19. "Фавипиравир" был признан эффективным после клинических текстов. У большинства принимавших его пациентов из контрольной группы уже на пятый день не было выявлено следов заболевания. Данными поделился глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитричев.