США примут против КНР санкции, предназначавшиеся России

Внесенный в американский Сенат проект об антикитайских санкциях демонстрирует позицию Вашингтона в отношении экономической блокировки Китая. Отношения КНР и США прокомментировал американист Константин Блохин.

По словам эксперта, теперь у американцев будет повод для узаконивания выпадов в адрес Китая. В скором времени начнет функционировать программа США по "демонизации" КНР. Белый дом пустит в ход все приемы, которые раньше предназначались для Советского Союза, а потом — для России.

Блохин отметил, что Соединенные Штаты уже начали разрывать экономические отношения с Китаем, поэтому пакет санкций в скором времени обязательно будет применен против китайского государства. По факту, это те же санкции, которые Белый дом применял в отношении РФ с 2014 года, пишет "Экономика сегодня".