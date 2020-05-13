Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАН: либеральные СМИ дискредитируют власть, пользуясь лазейкой в законе о фейках

ФАН: либеральные СМИ дискредитируют власть, пользуясь лазейкой в законе о фейках

 Леонков: 5G может оказаться ловушкой США, как стеклянные бусы для индейцев

Леонков: 5G может оказаться ловушкой США, как стеклянные бусы для индейцев

Песков заявил, что следовал всем мерам предосторожности на работе

Песков заявил, что следовал всем мерам предосторожности на работе

 Украина продлила санкции против российских IT-компаний

Украина продлила санкции против российских IT-компаний
Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

 Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии

Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии
ФАН: либеральные СМИ дискредитируют власть, пользуясь лазейкой в законе о фейках

ФАН: либеральные СМИ дискредитируют власть, пользуясь лазейкой в законе о фейках

 Леонков: 5G может оказаться ловушкой США, как стеклянные бусы для индейцев

Леонков: 5G может оказаться ловушкой США, как стеклянные бусы для индейцев

Песков заявил, что следовал всем мерам предосторожности на работе

Песков заявил, что следовал всем мерам предосторожности на работе

 Украина продлила санкции против российских IT-компаний

Украина продлила санкции против российских IT-компаний
Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

 Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии

Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии
19:15   13 Мая 2020
Россия

Леонков: 5G может оказаться ловушкой США, как стеклянные бусы для индейцев

Леонков: 5G может оказаться ловушкой США, как стеклянные бусы для индейцев

Распространение идей 5G и начало глобальной конкуренции в этой области могут оказаться скрытым, но вполне конкретным планом гегемона и Россия не должна попадаться на эту удочку.

Такое мнение в своем личном Telegram-канале «Мадуро - не дура» высказал военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, скоростная сеть 5G – это, с одной стороны, вещь полезная, а с другой стороны – инструмент в руках наших врагов, так как в создании сети, которая вот-вот накроет планету, участвуют американские военные. Россия же пока остается вне игры, и чтобы она хотя бы попыталась использовать свой шанс догнать в этой сфере Америку, за дело должно взяться государство.

«Тема 5G многопланова. За видимой и рекламируемой стороной, обещающей блага быстрого беспроводного интернета, вещей и развлечений (хлеба и зрелищ), стоят как чисто коммерческие интересы глобализаторов, так и военные интересы мирового гегемона», — подчеркивает Леонков, имея в виду под гегемоном имперские интересы США.

При этом эксперт задается логичным в сложившейся ситуации вопросом – сможет ли человечество не уподобиться индейцам, которые доверились «доброй воле колонизаторов» за стеклянные бусы.

«С другой стороны, битва за цифровую колонизацию уже началась», — цитирует Леонкова телеканал «Царьград».

Ранее эксперты неоднократно и на разных уровнях поднимали тему цифровой безопасности, подчеркивая в том числе и тезис, что в России интернет должен быть русским.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #политика #интернет #технологии #общество #весь мир #5g #5g-технологии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...