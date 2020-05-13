Леонков: 5G может оказаться ловушкой США, как стеклянные бусы для индейцев

Распространение идей 5G и начало глобальной конкуренции в этой области могут оказаться скрытым, но вполне конкретным планом гегемона и Россия не должна попадаться на эту удочку.

Такое мнение в своем личном Telegram-канале «Мадуро - не дура» высказал военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, скоростная сеть 5G – это, с одной стороны, вещь полезная, а с другой стороны – инструмент в руках наших врагов, так как в создании сети, которая вот-вот накроет планету, участвуют американские военные. Россия же пока остается вне игры, и чтобы она хотя бы попыталась использовать свой шанс догнать в этой сфере Америку, за дело должно взяться государство.

«Тема 5G многопланова. За видимой и рекламируемой стороной, обещающей блага быстрого беспроводного интернета, вещей и развлечений (хлеба и зрелищ), стоят как чисто коммерческие интересы глобализаторов, так и военные интересы мирового гегемона», — подчеркивает Леонков, имея в виду под гегемоном имперские интересы США.

При этом эксперт задается логичным в сложившейся ситуации вопросом – сможет ли человечество не уподобиться индейцам, которые доверились «доброй воле колонизаторов» за стеклянные бусы.

«С другой стороны, битва за цифровую колонизацию уже началась», — цитирует Леонкова телеканал «Царьград».

Ранее эксперты неоднократно и на разных уровнях поднимали тему цифровой безопасности, подчеркивая в том числе и тезис, что в России интернет должен быть русским.