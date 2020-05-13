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 Минобрнауки рекомендовало провести ЕГЭ дистанционно

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18:39   13 Мая 2020
Общество

Минобрнауки рекомендовало провести ЕГЭ дистанционно

Минобрнауки рекомендовало провести ЕГЭ дистанционно

Минобрнауки РФ посчитало целесообразным проведение Единого государственного экзамена в дистанционном режиме в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ, подписанный заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации. Минобрнауки предлагает предусмотреть возможность проведения ЕГЭ в режиме онлайн. Важное условие — все выпускники должны быть обеспечены техническими средствами для сдачи экзамена.

Член Центрального штаба ОНФ, "Учитель Года России" Илья Демаков считает, что сама форма дистанционного обучения является не новой. Однако педагоги отмечают, что пока онлайн-обучение происходит некачественно, не хватает технических возможностей.

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Автор: Юлия Яковлева
#минобрнауки #егэ #экзамен

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