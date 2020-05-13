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18:37   13 Мая 2020
Политика

Польша не согласилась с позицией Германии о виновнике Второй мировой

Польша не согласилась с позицией Германии о виновнике Второй мировой

Позиция Германии о единоличной вине нацистов за начало Второй Мировой войны "упрощенная", заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Польши в ответ на вопрос российских журналистов.

Глава МИД Германии Хайко Маас в совместной статье для журнала Spiegel с историком Андресом Виршингом назвал национал-социалистический режим Адольфа Гитлера единственным виновником начала Второй мировой войны. Авторы публикации также отметили попытки "бесстыдным образом переписать историю", которые предпринимают власти Польши, стран Прибалтики и некоторых государств Восточной и Центральной Европы.

В пресс-службе польского МИД, в свою очередь, считают, что без упоминания "ответственности" Советского Союза авторы статьи не пытаются показать весь спектр "исторических и политических деталей", передает РБК.

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Автор: Борис Нестеров
#польша #германия #вторая мировая война #история

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