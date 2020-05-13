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18:22   13 Мая 2020
Политика

Facebook заблокировал Instagram-аккаунт чеченского фонда вместо Кадырова

Facebook заблокировал Instagram-аккаунт чеченского фонда вместо Кадырова

Аккаунт в Instagram, который заблокировало руководство Facebook, никак не связан с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, заявил его помощник Ахмед Дудаев.

По словам Дудаева, удаленный аккаунт принадлежал благотворительному фонду имени Героя России Ахмата Кадырова, пишет ТАСС.

Он отметил, что фонд предоставлял документы для получения верификации аккаунта, а также обозначал принадлежность страницы организации на своем сайте.

В общей сложности блокировке были подвергнуты четыре чеченских Instagram-аккаунта с многомиллионным числом подписчиков.

Дудаев заверил, что ни один из них не нарушал права пользования американскими соцсетями, и любой человек может это проверить.

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Автор: Борис Нестеров
#кадыров #чечня #instagram

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