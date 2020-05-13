Украинский народ помнит подвиг своих предков и чтит память погибших во время Великой Отечественной войны граждан СССР. Действующее руководство страны не разделяет такие настроения. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Украинский политик подчеркнул, что граждане Незалежной не разделяют выступление президента Украины Владимира Зеленского в День Победы. Большая часть населения страны чтит память городов-героев, поскольку практически в каждой семье есть родственники, которые связаны с Великой Отечественной войной. Вот только действующее профашистское руководство Украины не разделяет такие настроения и ненавидит города воинской славы.

Журавко отметил, что в День Победы граждане Украины по своей воле вышли к памятникам Великой Отечественной войны, чтобы возложить цветы и почтить память, поскольку это общая победа над фашизмом, приводит его слова Nation News.