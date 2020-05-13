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18:17   13 Мая 2020
Экономика

Глава Минтруда РФ сообщил о дополнительных средствах, выделенных на поддержку россиян

Глава Минтруда РФ сообщил о дополнительных средствах, выделенных на поддержку россиян

Меры по поддержке населения в условия пандемии COVID-19 включают средства, которые выделены сверх установленных правительством мер. О сумме дополнительных траншей рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Размер выделенных из бюджета средств на поддержку россиян и экономики был установлен указом Правительства РФ, однако параллельно с ним реализуется механизм по дополнительному стимулированию. Сверх обозначенных рамок выделено около 300 млрд рублей, и все они также направлены на оказание материальной помощи россиянам в условиях пандемии. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил министр труда Антон Котяков.

Российские власти реализуют план по предоставлению адресной помощи всем пострадавшим от распространения коронавируса. Средства выделяются временно оставшимся без работы, сотрудникам медицинских учреждений и семьям с детьми. 

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Автор: Илья Романович
#россия #минтруда #выплаты

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