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18:04   13 Мая 2020
Политика

Клинцевич: спекуляцией на теме пандемии DW хочет посеять хаос в РФ

Клинцевич: спекуляцией на теме пандемии DW хочет посеять хаос в РФ

Западные СМИ, в том числе и немецкое издание Deutsche Welle, пытаются деморализовать российское общество, распространяя недостоверную информацию о COVID-19, считает сенатор Франц Клинцевич.

Издание Deutsche Welle ранее опубликовало материалы, в котором упрекнуло Россию в "выборочной" концепции помощи гражданам в период пандемии коронавируса, пишет "Слово и Дело".

Клинцевич отметил, что Правительство РФ поступает правильно, оказывая в первую очередь поддержку незащищенным слоям населения, в том числе детям.

Немецкие журналисты не учли тот факт, что остальные меры поддержки затрагивают все категории населения. Это касается и периода нерабочих дней с сохранением заработной платы.

Сенатор добавил, что подобная информационная кампания уже нанесла удар по другим странам, которые впоследствии пошли на поводу у Запада и ввели санкции против России.

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Автор: Яна Либерман
#клинцевич #правительство рф #коронавирус

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