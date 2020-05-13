Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

На этот интересный факт внимание обратила адвокат Виолетта Волкова, которая и сообщила об этом на своей страничке в сети микроблогов Twitter, сопроводив запись соответствующей фотографией.

«В магазинах Риги на прилавках появились российские шпроты. Фсеее. … Это конец», — цитирует телеканал «Царьград» пост девушки.

Также отмечается, что интернет-пользователи не оставили сообщение о российских шпротах в столице Латвии без внимания и принялись с юмором его комментировать.

«Щас латыши будут кричать: но из балтийской кильки! Килька-то балтийская!», — написал пользователь под ником @palchun. «Наконец! Свободное государство слезло со шпротной иглы!», — иронично отметил @grom77777777. «Допрыгались приспособленцы-даже шпротов теперь нет))) Хорошо)))», — позлорадствовал @Pravdinskiy.

А пользователя @DavydovYoury эта новость, похоже, не на шутку расстроила:

«Если это не фейк… Это, конечно, абзац… Это тогда уму непостижимо. Как? Как можно было так все разрушить?», — написал он.

Напомним, до недавнего времени прибалтийская рыбная промышленность оставалась едва ли не единственной прибыльной отраслью. Однако, в 2015 году Россия ввела запрет на ввоз рыбных консервов из Эстонии и Латвии в связи с тем, что в импортных шпротах обнаружили вредные вещества, включая бензопирен.