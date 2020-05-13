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17:52   13 Мая 2020
Экономика

Мэрия Москвы продлила срок подачи заявок на подключение предприятий к программе помощи

Мэрия Москвы продлила срок подачи заявок на подключение предприятий к программе помощи

Столичные предприятия могут направить властям города заявку с просьбой включить их в перечень социально значимых. Срок приема документов был продлен для повышения эффективности поддержки, об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Власти Москвы ввели дополнительные меры поддержки предприятий в период пандемии коронавирусной инфекции. Компании из списка социально значимых производств имеют право на субсидии и компенсацию ряда убытков, понесенных в связи с приостановкой работы. До миллиона рублей можно будет потратить на покупку оборудования, оплату коммунальных платежей и кредитов. 

Участие в программе могут принять компании, которые подадут соответствующую заявку. Заместитель столичного мэра Наталья Сергунина отмечает, что срок подачи документации был продлен. Помощью смогут воспользоваться около 30 тыс. компаний, базирующихся в Москве. Направить прошение на поддержку можно по электронной почте.

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Автор: Илья Романович
#москва #поддержка #промышленность #предпринимательство

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