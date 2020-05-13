Выпускники школ в 2020 году сдадут всего два предмета по ЕГЭ

Единый государственный экзамен в 2020 году будет состоять только из двух предметов, выбранных учениками. Дисциплины для сдачи зависят от образовательного заведения, в которое намерен поступить школьник.

Об этом рассказал заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. Обычно выпускники сдавали три обязательных предмета, в этом году ЕГЭ пройдет только по двум в связи с ситуацией с пандемией коронавируса. Расписание, как и прежде, останется единым для всех общеобразовательных школ.

Министерство просвещения не будет начинать новый учебный год раньше 1 сентября, так как дети должны успеть хорошо отдохнуть. Пандемия показала, что только 15% школ в России могут вести уроки в онлайн режиме, остальные учебные заведения технически к этому не готовы, сообщил Глушко.