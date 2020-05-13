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17:37   13 Мая 2020
Общество

Nation News раскрыли спекуляции Гудкова на теме пандемии

Nation News раскрыли спекуляции Гудкова на теме пандемии

Новые меры Правительства РФ, направленные на борьбу с вызванным пандемией кризисом, раскритиковал в интервью порталу "Настоящее время" либеральный активист Дмитрий Гудков.

Принимаемые решения якобы не соответствуют текущей эпидемиологической ситуации, как заявляет Гудков. В своем интервью он сделал особый упор на прямые выплаты гражданам, которые проводят США и отдельные страны ЕС. Однако он не упомянул, что такая практика не доказала свою эффективность, пишут Nation News

Поддержка малого и среднего бизнеса тоже недостаточна, заявил Гудков. Однако президент Владимир Путин 11 мая представил пакет мер, согласно которому для предпринимателей вводятся комплексные налоговые послабления, субсидии и кредитование. Медучреждения в России получат дополнительные средства на выплаты сотрудникам.

Гудков также попытался спекулировать на теме "цифрового концлагеря", заявив, что российские власти стремятся установить тотальный контроль и слежку за гражданами. Однако еще два месяца назад Путин объяснил, что в РФ будут применяться успешные решения других стран. Как показал опыт КНР, Южной Кореи и Сингапура, системы контроля позволяют успешнее бороться с пандемией.

Критику Гудков обрушивает не только на правительство — разгрому с его стороны подвергся и одиозный блогер Алексей Навальный.

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Автор: Яна Либерман
#рф #правительство #гудков #пандемия

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