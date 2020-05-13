Собчак рассказала о «правильном моменте», когда планирует вернуться в политику

Телеведущая Ксения Собчак сообщила своим подписчикам в Instagram, что готова вернуться в политику и предпринять для этого несколько попыток, но нужно дождаться правильного момента.

Выступая в прямом эфире Instagram 13 мая, бывшая ведущая телевизионного шоу «Дом-2» заявила, что политика является ее страстью и она очень хочет продолжать ею заниматься, несмотря на то, что в России, по ее словам, это делать не легко.

Также Собчак отметила, что готова предпринять не одну попытку возвращения в политику, но чтобы это произошло, необходимо появление людей, стремящихся изменить существующий порядок без революционных методов.

«И что бы ни случилось, сколько бы лет ни прошло, я все равно уверена, что я к этому приду так или иначе. Просто здесь важно дождаться правильного момента», — подчеркнула она.

При этом телеведущая и блогер сочла нужным добавить, что ей, как и раньше, «наплевать на общественное мнение» и она не собирается ни меняться, ни скрывать что-то «неудобное».

Напомним, во время избирательной кампании 2018 Ксения Собчак была зарегистрирована в качестве кандидата в президенты России от партии Гражданская инициатива. По итогам голосования, которое прошло 18 марта, она набрала 1,68 голосов избирателей и заняла пятое место из восьми. Во время президентской гонки Собчак заявляла, что она выдвигается на выборы в качестве кандидата «против всех», так как этой строчки не будет в избирательных бюллетенях.