Барзыкин: туристическую отрасль России нужно готовить к выходу из карантина

Шанс на восстановление туристической деятельности в России после пандемии есть. Необходимо формировать основу, так как сейчас эта деятельность остановлена на 100 процентов.

Об этом в ходе онлайн-эфира по теме «Где отдыхать этим летом?», который в среду, 13 мая, провела медиагруппа «Патриот», заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, первым везде восстанавливается внутренний туризм, и россиянам стоит задуматься о поездке в Крым или Краснодарский край. Однако перед тем, как покупать билеты, необходимо уточнить, до какого числа в этих регионах продлится карантин.

«Ориентироваться на нормативно-правовые акты. Крым до 31 мая на карантине, Краснодарский – до 23. Думаю, что с июня уже заявлено, что в Сочи 65 здравниц, имеющих медицинскую лицензию… — добавил Барзыкин. — С туристическими целями нужно смотреть, какой режим в месте назначения действует, какие перспективы. 11 регионов уже готовы к снятию режима».

Также эксперт напомнил, что с 1 июня авиакомпания «Победа» возобновляет приостановленные из-за эпидемии коронавируса полеты, а некоторые авиаперевозчики их и не прекращали. Тем же туристам, которые планировали прокатиться на круизном корабле по Волге, придется потерпеть, так как, по словам Барзыкина, на данный момент возобновление навигации отнесено на июль, но может быть будет передвинуто и на более позднее время.