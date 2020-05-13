Московские власти опровергли вброс о занижении данных о смертности пациентов с COVID-19

Заявления СМИ о занижении информации о смертности пациентов с COVID-19 являются неправдивыми, заявили официальные представители правительства Москвы.

Москва — регион, который открыто публикует всю информацию об эпидемиологической ситуации. Также в публичном доступе находится вся статистика оперативного штаба, в том числе о смертях пациентов, у которых медики ранее выявили COVID-19. Представители столичного центра в инициативном порядке опубликовали апрельские данные быстрее, чем федеральные структуры, заявили официальные представители властей Москвы.

Соотношение показателей смертности в месячной норме не является корректным, заявили в столичном департаменте здравоохранения. Для того, чтобы доказать тезис, они предоставили данные о смертности в Москве по сравнению с прошлыми годами.