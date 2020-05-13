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16:47   13 Мая 2020
Россия

Глава РФПИ рассказал о первых итогах исследования российского препарата против COVID-19

Глава РФПИ рассказал о первых итогах исследования российского препарата против COVID-19

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о первых результатах исследований лекарства от инфекции. По его словам, большинство пациентов имеют отрицательный тест на COVID-19 в течение недели терапии. Испытания препарата могут завершить уже к концу мая.

"Результаты клинических испытаний подтверждают, что "Фавипиравир", наверное, самый многообещающий препарат по борьбе с коронавирусом на данном этапе", — рассказал Дмитриев.

Ранее пресс-служба биотехнической компании Biocad рассказала РИА Новости, что российский препарат проходит испытание в 11 центрах клинических исследований. Все врачи медицинских учреждений отметили положительную динамику лечения своих пациентов, заболевание которых протекает в средней степени тяжести. 

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Автор: Ирина Большунова
#лечение #коронавирус

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